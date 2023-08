2023/08/20 | 11:50 - المصدر: مفوضية الانتخابات

• مجلس المفوضين يقرر تمديد استقبال القوائم للتحالفات والأحزاب لغاية 20/آب الحالي. • مجلس المفوضين يفسح المجال للناخبين بمنحهم خمسة أيام إضافية لتحديث بياناتهم. • مجلس المفوضين يقرر تمديد مدة تحديث سجل ناخبي محافظات إقليم كردستان (30) يومًا. • رئاسة مجلس الوزراء يوافق على توفير متطلبات العمل لتأمين إجراء الانتخابات المحلية. الكلمة الأسبوعية عقد مجلس

