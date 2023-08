2023/08/20 | 11:50 - المصدر: مفوضية الانتخابات

تفقد معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية السيد علي صالح جعفر يوم السبت 19 / 8 / 2023 مكتب انتخابات بغداد / الرصافة وكان في استقباله مدير المكتب المستشار القانوني المساعد علي غانم والمعاون الاداري ومسؤولي الشعب الفنية والادارية . واطلع معاون رئيس الإدارة الانتخابية على ألية عمل شعبة شؤون الاحزاب والمرشحين في المكتب

The post المعاون الاداري والمالي لرئيس الادارة الانتخابية يتفقد مكتب الرصافة الانتخابي appeared first on IHEC Website.