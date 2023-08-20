التراخيص ترسل لوائحها للأندية وتحدد موعداً لغلق باب التقديم

2023/08/20 | 11:55 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارباشرت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم عملها لمنح الأندية المحلية رخصة المشاركة في منافسات الموسم المقبل، فيما حددت الموعد النهائي لاستلام ملفات الأندية الراغبة بالحصول على الترخيص .وقال المنسق الإعلامي للجنة التراخيص بلال زكي لوكالة الأنباء العراقية (واع): اليوم الأحد إن" اللجنة أرسلت اللوائح الخاصة بتراخيص الموسم المقبل إلى الأندية المحلية منذ بداية آب الحالي والآن بانتظار أن ترفع الاندية ملفاتها في نظام التراخيص".وأضاف زكي، أن" اللجنة حددت الموعد النهائي لإغلاق باب التقديم على الرخصة وهو العشرين من شهر أيلول المقبل فيما سيكون الخامس والعشرين منه موعداً للإعلان عن الأندية المرخصة وغير المرخصة ".‏وتابع زكي :" في حال أكملت الأندية تحميل بياناتها على ملف التراخيص ستقوم اللجنة المختصة بالكشف ميدانيا على تلك الأندية ومطابقة ما تم تحميله من بيانات مع الواقع، ورفع توصياتها لاتخاذ ما يلزم ".