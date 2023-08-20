حجم التبادل التجاري بين إيران وإقليم كوردستان تجاوز مليار دولار من معبر

2023/08/20 | 12:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة "أروميا" الإيرانية محمد صادق معتمديان، يوم الأحد، أن حجم التبادل التجاري من خلال معبر "حاجي عمران" الحدودي البري في إقليم كوردستان والذي يحاذيه منفذ "تمرجين" قد تجاوز أكثر من مليار دولار خلال العام الماضي.

وقال معتمديان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ اربيل أوميد خوشناو، إن معبر "حاجي عمران" ملائم لحركة زائري العتبات المقدسة الإيرانيين، وخلال العام الماضي وعبر هذا المعبر الحدودي الدولي بلغ حجم التبادل التجاري بين ايران واقليم كوردستان أكثر من مليار دولار أمريكي.

وبشأن فتح منفذ حدودي جديد مع إقليم كوردستان، قال محمد صادق معتمديان إنه تم الاتفاق على فتح معبر "سيدكان" الحدودي وقريبا سيتم تدشينه.

وتابع بالقول: لدينا تفاهم مع إقليم كوردستان حول زائري العتبات المقدسة، وهم يقدمون يد المساعدة لأولئك الزائرين، ويوفرون لهم احتياجاتهم وأماكن إقامتهم.

من جهته قال أوميد خوشناو خلال المؤتمر، إنه عُقد اليوم في وزارة الداخلية اجتماع باشراف وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، حضره نائب وزير الداخلية الايراني ومحافظ اورميا، ووفد من الجانبين.

وأوضح أنه من المواضيع التي نوقشت خلال الاجتماع استعدادات هذا العام لحركة الزائرين للعتبات المقدسة العراقية في معبر حاجي عمران- تمرجين التي تم إنجازها من قبل إيران وإقليم كوردستان.

وأشار المحافظ إلى أنه، بالاستفادة من تجربة العام الماضي، والتي كانت السنة الأولى لحركة الزائرين عبر هذا المعبر، جعلت الأمر سهلا للغاية على معظم الزائرين للعتبات المقدسة في العراق.