سلطات أربيل تمنع تظاهرة للمحاضرين ووسائل الاعلام من تغطيتها وتعتقل 10 محتجين

2023/08/20 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- أربيل

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (20 آب 2023)، عن منع السلطات الأمنية في مدينة أربيل، تنظيم تظاهرة للمحاضرين، فيما منعت أيضا وسائل الاعلام من تغطيتها.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إنه "كان من المقرّر أن تنظم الكوادر التدريسية التي تعمل بصفة محاضر في إقليم كردستان تظاهرة احتجاجية أمام مبنى مجلس الوزراء وسط أربيل إلا أن القوات الأمنية منعت ذلك".

وأشار إلى أن "الكوادر التدريسية تحاول حتى الآن الخروج بتظاهرتها لإيصالها صوتها إلى المسؤولين"، مضيفا أن "القوات الامنية اعتقلت 10 محاضرين احتجوا امام مبنى مجلس الوزراء في اربيل".

وأمس السبت (19 آب 2023) قال علي رؤوف ممثل المحاضرين في كردستان بأنهم سينضمون وقفت احتجاجية عند الساعة العاشرة من صباح الأحد (20 آب 2023)، أمام مبنى مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم المشروعة والأساسية، وأبرزه التعيين الدائم، فضلا عن القضاء وانهاء ظاهرة التفرقة والمحسوبية واعادة الهيبة للمعلم.

وأفاد مصدر آخر مطلع، الاربعاء (16 آب 2023)، باستعداد المحاضرين في اقليم كردستان لإقامة تظاهرة امام مجلس وزراء الاقليم احتجاجًا على عدم تثبيتهم، مبينا أن “التظاهرة تأتي احتجاجًا على تجاهل طلباتهم بتثبيتهم على الملاك الدائم".

ويحتوي اقليم كردستان على نحو 30 ألف محاضر وتتراوح رواتبهم من 250-300 ألف دينار.