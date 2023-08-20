اجتماع أمني مع الجانب الإيراني حول مكافحة المخدرات

2023/08/20 | 12:10 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع – عباس الرحيميعقد اجتماع أمني في مبنى قيادة شرطة كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، بين الجانبين العراقي والإيراني بشأن مكافحة المخدرات.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اجتماعاً أمنياً مشتركاً بين الجانبين العراقي والايراني عقد في مبنى قيادة شرطة كربلاء المقدسة حول مكافحة المخدرات".وأضاف، أن "الاجتماع تم بحضور مدراء مكافحة المخدرات في عدد من المحافظات العراقية فضلاً عن قيادات شرطة الحدود".