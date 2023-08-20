الهجرة تحذر من استغلال المنح المالية للعائدين لأغراض انتخابية

2023/08/20 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذرت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاحد (20 آب 2023)، من استغلال المنح المالية للعائدين لأغراض انتخابية، فيما أكدت ملاحقة تلك الشخصيات قانونياً مهما كانت عناوينها ومسمياتها لتنال جزائها العادل.



وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم": "لاحظنا خلال الجولة التي تجريها وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو في المحافظات للإطلاع على أوضاع فئات عناية الوزارة ومقابلاتها الشخصية معهم، وجود محاولات من قبل بعض ضعاف النفوس لاستغلال موضوع المنح المالية المقدمة للعائدين لأغراض انتخابية من خلال قيامهم بجمع بطاقات النازحين (الكي كارد) وإيهامهم بالحصول على موافقات بصرف المنحة المالية".

وأكدت أنه "في الوقت الذي نرفض فيه تلك التصرفات غير الإنسانية جملة وتفصيلا، فإن الوزارة ستقوم بملاحقة تلك الشخصيات قانونياً مهما كانت عناوينها ومسمياتها لتنال جزائها العادل جراء استغلال معاناة المواطنين".

وبينت أن "الوزارة مستمرة بتفقد أوضاع النازحين والعائدين في جميع المحافظات وستجري مقابلات شخصية معهم للاستماع اليهم وحل الإشكاليات المتعلقة بإنجاز معاملاتهم"، مطالبةً "النازحين والعائدين بعدم تصديق الشائعات والأكاذيب لغرض استغلالهم انتخابياً من قبل أي طرف كان".



