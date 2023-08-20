’أضرت بالمال العام عمدا’.. السجن 7 سنوات لمديرة حسابات في نينوى

2023/08/20 | 12:11 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ مديرة الحسابات في ديوان محافظة نينوى سابقاً؛ لإحداثها الضرر العمدي بأموال الجهة التي تعمل فيها.

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دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 آب 2023)، بأنَّ "محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ مديرة قسم الحسابات في ديوان محافظة نينوى سابقاً؛ على خلفيَّة الإضرار العمديّ بالمال العامِّ".

وأوضحت أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى اقتراف مُخالفاتٍ من قبل ديوان محافظة نينوى تمثَّلت حسب تقريري التدقيق الخارجيّ في الهيئة بمخالفة تعليمات تنفيذ الموزانة للعام ٢٠١٧، بصرف مبالغ كبيرةٍ على التنظيفات في قضاء الحمدانيَّة وناحية القيارة، لافتةً إلى أنَّ أغلب العقود تتضمَّن إمَّا أخطاءً قانونيَّةً أو تلكؤاً أو عدم مطابقة مواصفات، فضلاً عن ممارسة ضغطٍ كبيرٍ على المهندسين لا سيما بدائرة المشاريع بديوان المحافظة".

وأضافت أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة وتقريري التدقيق الخارجيّ في الهيئة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليها بالسجن لمُدَّة (٧)سنوات؛ استناداً لمقتضيات المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (٤٧، و ٤٨، و ٤٩)منه،كما شمل الحكم تأييد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدانة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (محافظة نينوى ومُديريَّة البلديَّات فيها) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".