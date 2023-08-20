الاستخبارات تلقي القبض على مهكر ’الشاشة العملاقة’ وسط بغداد

2023/08/20 | 12:11 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأحد، القبض على متهم قام بتهكير إحدى شاشات العرض في العاصمة بغداد.

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وذكرت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 آب 2023)، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القت القبض على متهم قام بتهكير إحدى شاشات العرض في العاصمة بغداد".

وأضافت، أن "المتهم قام ببث مواد مخلة بالآداب".