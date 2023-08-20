مجدداً.. ارتفاع نسبي بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

2023/08/20 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاحد (20 آب 2023)، ارتفاعا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد شهدت ارتفاعا ببيع وشراء الدولار، حيث بلغ بيع 100 دولار أمريكي 155.000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء لكل 100 دولار امريكي 153.000 دينار عراقي.

وتشهد الاسواق المحلية حالة من الارتباك والهلع، إثر المتابعات المستمرة من قبل الأمن الاقتصادي ومفتشي البنك المركزي ضد المتلاعبين والمضاربين.



