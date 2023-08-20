2023/08/20 | 13:40 - المصدر: ايرث نيوز

تضخم سكان العاصمة إلى ضعفين في عقد ونصف، لتتحول بغداد تدريجياً إلى مدينة من الخرسانة والأسفلت و زحف العمران داخلها ليقضم كل المساحات الخضراء وامتد إلى حدائق المنازل مما سبب ارتفاع الحرارة وزحف العواصف الترابية عليها بحسب مختصين. ووبحسب تصريحات تابعتها “ايرث نيوز”، دعا المهندس الزراعي الاستشاري علي راضي، إلى “زيادة المساحات الخضراء بما يصل […]

ظهرت المقالة مختصون: مساحات بغداد الخضراء “تُقضم” والسكان يتضاعفون.. ماذا يجري؟ أولاً على ايرث نيوز.