2023/08/20 | 13:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت وزارة الداخلية اليوم الاحد، عن التفاصيل الكاملة لعرض مقطع غير اخلاقي “اباحي” في ساحة عقبة بن نافع بالعاصمة بغداد.وبحسب بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، فانه بعد ملاحظة عرض هذا المقطع تم على الفور تشكيل فريق عمل من جهات امنية متعددة بعد اطفاء الشاشة من خلال فصل الكهرباء، لغرض متابعة كامرات المراقبة والتوصل […]

ظهرت المقالة التفاصيل الكاملة لحادثة عرض “مقطع اباحي” في ساحة عقبة ببغداد أولاً على ايرث نيوز.