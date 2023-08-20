المستشفى الاسترالي في ديالى .. حلم ينتظر التحقيق منذ 15 عاماً

2023/08/20 | 13:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تتطلع محافظة ديالى لاستكمال مشروع المستشفى الاسترالي المجمد منذ نحو 15 عاماً والذي يعد مستشفى نموذجي متكامل الخدمات الطبية الحديثة.

وكانت وزارة الصحة ابرمت عقداً مع شركة استرالية لإنشاء المستشفى العام 2008 ولمدة 4 سنوات الا ان العمل توقف لأسباب مالية ومشاكل فنية، ولم تتراوح نسبة الانجاز 10% وبعد في العام 2021 عاودت الشركة العمل في المستشفى وبمدة انجاز لا تتعدى عام 2026.

ويقول نقيب اطباء ديالى الطبيب الأستشاري الدكتور مرتضى الخزرجي لوكالة شفق نيوز، "من المفترض أن يكتمل العمل بالمستشفى منذ العام 2012 بأجهزة حديثة كاملة"، مبيناً "نحن جهة مستفيدة والعقد وزاري الا ان العمل تلكأ لاسباب عدة منها مشاكل تذبذب أسعار الدولار وتغيير المخططات عن مخططات 2008 منها صالات الولادة والعمليات".

ويؤكد الخزرجي معاودة العمل عام 2021 ووصول نسب الانجاز الى 21% وجود مشاكل وشكاوى قضائية من قبل الشركة المنفذة شركة (ACA ) الاسترالية حيال سلف العمل واجراءات اخرى.

وكان محافظ ديالى مثنى التميمي اكد في لقاء متلفز، أن "المستشفى الأسترالي بدأ العمل به منذ بداية 2009".

وأضاف ان "العمل توقف لمدة 8 سنوات، وطالبنا بعدة كتب إحالة المشروع ضمن مشاريع المحافظة، الا انه لم تتم الموافقة على ذلك وتم تشكيل لجان من بغداد لاستمرار العمل".

ويستبعد التميمي انجاز المستشفى في العام 2026 في ظل اجواء العمل وخطواته الحالية مرجحا انجازه عام 2030.

يذكر ان مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى تضم مستشفى حكومياً واحداً متخصصاً ومستشفى ولادة وحيد.