الانترنت.. ’مشروع الكابل الضوئي’ يرى النور في كركوك

2023/08/20 | 13:56 - المصدر: ناس نيوز

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افتتحت معالي وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري اليوم الاحد على هامش زيارتها إلى محافظة كركوك مشروع الكابل الضوئي في المحافظة بحضور المحافظ السيد راكان سعيد الجبوري.

وأكدت الياسري أن الوزارة تولي مشاريع الكابل الضوئي أهمية كبرى لما لها من دور إيجابي في رفع مستوى خدمة الانترنت، مضيفة أن نسبة الإنجاز المتحققة على أرض الواقع هي 300% ما يعني أكثر من النسبة المقرر لها في البرنامج الحكومي.

وأشارت الياسري أن استراتيجية الوزارة تركز على تقديم البنى التحتية للقطاع الخاص وتفعيل الشراكات الحقيقية معه ودعمه في إنجاز المشاريع الخدمية.

من جانبه ثمن محافظ كركوك السيد راكان سعيد الجبوري تعاون وزارة الاتصالات في إنجاز مشاريع الألياف الضوئية التي تسهم في تقديم خدمات مميزة للمواطنين والمؤسسات الحكومية في المحافظة.