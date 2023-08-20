انخفاض سعر الدولار في أسواق الإقليم

2023/08/20 | 13:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى في إقليم كردستان العراق ليوم الأحد 20 آب 2023 الى ما دون 154 ألف دينار لكل 100 مئة دولار فيما كان السعر 154.600 دينار أمس السبت عند الافتتاح.

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وفيما يلي قائمة بأسعار العملات في أسواق الاقليم بحسب راصدين و شركات صيرفة:

100 دولار أمريكي = 153.900 دينار.

100 يورو = 590 166 دينار

100 جنيه استرليني = 193.270 دينار.

100 ليرة تركية = 5820 دينار.

100،000 تومان = 3،200 دينار.