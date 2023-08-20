وضع بيئي كارثي في بغداد بسبب الخرسانات وتضخم السكان

2023/08/20 | 13:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تضخم سكان العاصمة إلى ضعفين في عقد ونصف، لتتحول بغداد تدريجياً إلى مدينة من الخرسانة والأسفلت و زحف العمران داخلها ليقضم كل المساحات الخضراء وامتد إلى حدائق المنازل مما سبب ارتفاع الحرارة وزحف العواصف الترابية عليها بحسب مختصين.

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ودعا المهندس الزراعي الاستشاري علي راضي، إلى "زيادة المساحات الخضراء بما يصل إلى 40% من المساحة الكلية لمدينة بغداد، وتوفير أربعة أمتار مربعة لمساحة خضراء مقابل كل مواطن".

وقال راضي، في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "ناس" الأحد (20 آب 2023): إن "من الضروري ان تكون 40 بالمئة من إجمالي مساحة بغداد مناطق خضراء"، مضيفاً أن "جانب الرصافة يفتقد لمتنزه بحجم متنزه الزوراء، ولهذا يجب زيادة المتنزهات حتى تصل إلى 4 أمتار مربعة لكل مواطن بينما المتوفر حالياً أقل من 1 م2 لكل مواطن".

وأشاد راضي بـ"توجيه رئيس الوزراء السوداني بزراعة مليون شتلة لمكافحة الجفاف التصحر"، منتقداً "تلكؤ إنشاء الحزام الأخضر حول بغداد بسبب قلة التخصيصات المالية، إذ يمكن لهذا الحزام أن يترك تطوراً ملموساً في نشر الثقافة الخضراء".

واقترح المهندس الزراعي "البدء بزراعة الحزام الأخضر في شرق بغداد لأنها مساحات خضراء أصلاً، ومقاومة تجريف البساتين وزحف البناء عليها"، معتبراً أداء أمانة بغداد في تأهيل قناة الجيش "خطوة جبارة قللت من التصحُّر والعواصف الترابية، وهناك خطة لتحويل الساحات في الأحياء السكنية إلى مناطق خضراء".

بدوره، دعا المهندس خالد الجابري الخبير بهندسة الأبنية الحضرية وممثل الجمعية الأميركية لتدقيق المباني، إلى "إجراء مراجعة شاملة للقوانين واللوائح والتوجيهات والهيكل التنظيمي للمؤسسة المعنية بالتصميم الحضاري لبغداد" .

وقال الجابري، للصحيفة إنه "في عام 1990، كان تصميم بغداد الحضري يهدف إلى تقديم مساحات خضراء واسعة لسكانها، تتجاوز 7 أمتار مربعة تقريباً للفرد الواحد، بشكل مترابط ومتداخل في جميع أنحاء المدينة"، مبيناً أن "الصراعات المدمرة أدت إلى التخلي عن هذه المبادئ الموجهة نحو الإنسان" .

وأضاف الجابري أن "بغداد تجد نفسها تصارع الفوضى، حيث غمرت الأبنية الكونكريتية المتعددة الأماكن الخضراء الأصلية، أما مساحات التنفس الحقيقية فقد أصبحت محل تجاوز، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بسبب تلك البنى الكونكريتية".

ودعا الجابري إلى "إجراء مراجعة شاملة للقوانين واللوائح والتوجيهات والهيكل التنظيمي للمؤسسة المعنية بهذه المسألة"، مؤكداً أن "إدارة الموارد الأرضية بشكل غير حكيم أسهمت في ندرتها، ما دفع بالأراضي الزراعية إلى التراجع وزيادة معدلات التلوث داخل المدينة، وهو أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع درجات الحرارة" .