رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والصين سيما الاقتصادية والتجارية

2023/08/20 | 14:05 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد، أهمية تعزيز العلاقات القائمة بين العراق والصين سيما الاقتصادية والتجارية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أستقبل اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي"، مبينا ان "رئيس الجمهورية تلقى تحيات وتمنيات الرئيس الصيني شي جين بينغ، فيما حمّل عبد اللطيف، السفير تسوي وي تحياته وتمنياته إلى الرئيس الصيني والقيادة الصينية، كما هنأ الشعبين العراقي والصيني بحلول الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

واضاف ان "العراق مُهتم بتوطيد أطر التنسيق والتعاون،مؤكدا على "اهمية تعزيزالعلاقات القائمة بين العراق والصين، سيما الاقتصادية والتجارية، وفي مجال تطوير البنى التحتية والخدمات، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

واوضح رئيس الجمهورية ان "هناك فرص استثمارية في البلاد وضرورة تحفيز الشركات الصينية من أجل الاستثمار والعمل في العراق في مجالات كثيرة"، مشيرا الى ان "الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين يحظى باهتمام برامج وسياسات الحكومة".

من جانبه، أعرب السفير تسوي وي عن شكره وتقديره رئيس الجمهورية، مؤكدا ان "الصين حريصة على تطوير وبناء علاقات متميزة مع العراق انطلاقا من عمقها التاريخي وما حققته من نتائج مثمرة حيث يعمل في العراق الآلاف من العمال والمهندسين الصينيين فضلا عن الشركات الصينية التي لديها اليوم مشاريع مهمة في العراق".