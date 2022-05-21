اخبار العراق الان

2023/08/20 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الاحد (20 آب 2023) عن فحوى اجتماع المكتب السياسي لحزبه في محافظة كركوك.

وقال سورجي لـ "بغداد اليوم"، إن "الاجتماع عقد في كركوك ويأتي لوجود رمزية وخصوصة لهذه المحافظة لدى الكرد والاتحاد الوطني خصوصًا"، مبينا أنه "سيناقش قضية انتخابات مجالس المحافظات واستعدادات الاتحاد الكردستاني لخوضها".

وأضاف سورجي أنه "في كل انتخابات يحل الاتحاد الوطني بالمرتبة الأولى"، متوقعًا "في الانتخابات المقبلة أن يحصل الحزب على المرتبة الأولى ويستحوذ على 8 مقاعد في انتخابات مجالس المحافظات في كركوك، على أقل تقدير".

وتسعى القوى الكردية الى خوض الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بقائمة واحدة في المناطق المتنازع عليها ولاسيما محافظة كركوك.

وتهدف هذه القوى إلى تحقيق أغلبية في مقاعد مجالس تلك المناطق، والحصول على المناصب الرئيسة فيها، أبرزها منصب محافظ كركوك، بعد خروج المنصب منها في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقب استفتاء انفصال إقليم كردستان في 25 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.