شجارٌ بـ “السلاح الأبيض

2023/08/20 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد (20 آب 2023)، بإصابة 4 افراد من عائلة واحدة إثر مشاجرة استخدم فيها "السلاح الأبيض" في منطقة المحمودية جنوب بغداد.

وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إن "شجارًا عائليًا تطور الى استخدام السلاح الأبيض في منطقة المحمودية، انتهى بإصابة 4 افراد من العائلة، بينهم امرأتان اثنان".

وأشار الى أن "الجهات الأمنية توجهت الى الموقع وتم نقل المصابين الى المستشفى، فيما فتحت تحقيقا بالحادث للوقوف على أسبابه".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بمقتل شخص واصابة 3 آخرين بجروح بليغة بنزاع مسلح قرب منطقة الحميدية شرقي العاصمة بغداد.