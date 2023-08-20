الحشد الشعبي يعلن المباشرة بالخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية

2023/08/20 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن قائد عمليات ديالى بالحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم الاحد (20 آب 2023، المباشرة في الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).

وقال الموسوي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "وضعنا خطة بتخصيص سبعة قواطع أساسية ووزع طريق الزائرين البالغ طوله (81) كم على الالوية "العشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين واللواء 110 واللواء الثامن والعشرين واللواء الثاني والستين واللواء الرابع" وأسندت هذه القطعات بقوات احتياط توزعت في ثلاثة أماكن لتقديم الإسناد ومعالجة أي طارئ من قبل فوج القوات الخاصة للقيادة، والعمل يسير بانسيابية عالية بقيادة وسيطرة جيدتين من خلال المقرات الجوالة المفتوحة على طول الطريق".

وأضاف الموسوي، أنه "شاركت جميع صنوف هيئة الحشد الشعبي وصنوف القيادة وبتنسيق عال ابتدأ من فحص الطريق قبل الضياء الأول من قبل هندسة مكافحة المتفجرات وعلى مدار (24) ساعة"، مبينا أن "القطعات شرعت بفحص وتفتيش جانبي الطريق وبشكل يومي والمراقبة من قبل الطائرات المسيرة التابعة لاستخبارات الهيئة واستخبارات القيادة والعمل مستمر وبهمة عالية وبمعنويات حسينية حتى انتهاء مراسم الزيارة".

وبشأن المجال الخدمي، أوضح الموسوي أنه "تم إنشاء ساحات كبيرة لاستقبال المواكب الحسينية التي ساندت الحشد الشعبي في معارك التحرير الكبرى والآن تقدم خدماتها لإسناد زيارة الأربعين من خلال تقديم الطعام والماء والشراب بمختلف أنواعه متحدين حرارة الجو".

وأكد قائد العمليات أن" المفارز الطبية التي انتشرت على طول الطريق لتقدم خدماتها لزوار أبي عبد الله الحسين وإنقاذ أي حالة طارئة تحدث خلال الزيارة".

وأمس السبت، أكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المرحلة الاولى من خطة زيارة الاربعين في ديالى دخلت حيز التنفيذ وبدأت قطعات وتشكيلات الوية الحشد بالانتشار على طريق المنذرية قرب الحدود العراقية – الايرانية لتأمين تدفق الزوار الايرانيين وبقية الجنسيات الاسلامية".

واضاف، أن" الطيران المسير دخل فعليًا في خطة زيارة الاربعين لتأمين الطريق الدولي ومقترباته، فضلا عن اجراء عمليات تمشيط في المناطق القريبة كإجراء احترازي".

واشار الى أن "الحشد الشعبي سيرفع درجة الاستنفار نهاية الاسبوع الجاري مع زيادة اعداد الزوار المتدفقين من المنذرية والتي قد تصل الالاف يوميا".



