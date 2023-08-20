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بسطو مسلح.. سرقة "قاصة" من محطة تعبئة وقود في ذي قار

بسطو مسلح.. سرقة
بسطو مسلح.. سرقة "قاصة" من محطة تعبئة وقود في ذي قار
2023/08/20 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ذي قار 

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد (20 آب 2023)، بسرقة "قاصة" بعملية سطو مسلح على محطة وقود على طريق قلعة سكر – الفجر بمحافظة ذي قار. 

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مسلحين أثنين اقتحما محطة لتعبئة الوقود على طريق قلعة سكر – الفجر في ذي قار"، مبيناً أن "القاصة تحتوي على مبالغ مالية لم تعرف قيمتها". 

وأشار الى أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا بالحادث لمعرفة ملابساته، فيما لم تسجل خسائر بشرية". 

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