الداخلية توضح تفاصيل تهكير إحدى شاشات العرض في بغداد وبث مواد مخلة بالآداب

2023/08/20 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الداخلية اليوم الاحد (20 آب 2023)، التفاصيل الكاملة لعرض مقطع "اباحي" في ساحة عقبة بن نافع وسط العاصمة بغداد.

وبحسب بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم، فإنه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية في متابعة تهكير إحدى شاشات العرض الإعلانية في ساحة عقبة بن نافع بالعاصمة بغداد، وبث مواد مخلة بالآداب".

وأضاف، أنه "تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعد استحصال الموافقات القضائية ومن خلال العمل الميدانية والتدقيق ومتابعة كاميرات المراقبة، من إلقاء القبض على المتهم الذي قام بالتهكير".

وأوضح البيان، أنه "تبين وبحسب التحقيقات الأولية معه أنه أقدم على هذا الفعل اللا أخلاقي بسبب مشاكل مادية مع صاحب الشركة المالكة لشاشة العرض".

وختم البيان: "تم تدوين أقوال المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته الى المحكمة لتصديق أقواله قضائياً".

وليل السبت، اخترق أحد الاشخاص شاشة العرض في تقاطع عقبة بن نافع في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وبث مواد مخلة بالآداب عبرها.