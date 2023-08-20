الإطاحة بـ 27 متهماً في واسط

2023/08/20 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الاحد (20 آب 2023)، القاء القبض على 27 متهماً وضبط 27 قطعة سلاح بحوزتهم في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القوات الأمنية نفذت عملية أمنية استباقية مشتركة شارك فيها فوج طوارئ واسط الاول وقوة من الرد السريع وقوة من مراكز الشرطة ومفارز مكافحة الإجرام والأجهزة الأمنية والاستخبارية الأخرى".

وأوضحت أنه "جرى تفتيش المنطقة وأثمرت العملية عن القاء القبض على 27 متهما وضبط 27 قطعة سلاح مختلفة بحوزتهم"، مبينةً أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة 24 أسلحة ليتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة".









