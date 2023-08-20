وزيرة الاتصالات تفتتح مشروع الكابل الضوئي في كركوك

2023/08/20 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

افتتحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الأحد (20 آب 2023)، مشروع الكابل الضوئي في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري افتتحت اليوم، على هامش زيارتها إلى محافظة كركوك مشروع الكابل الضوئي في المحافظة بحضور المحافظ راكان سعيد الجبوري".

وأكدت الياسري بحسب البيان، أن "الوزارة تولي مشاريع الكابل الضوئي اهمية كبرى لما لها من دور ايجابي في رفع مستوى خدمة الانترنت"، موضحة أن "نسبة الإنجاز المتحققة على أرض الواقع هي 300% مايعني اكثر من النسبة المقرر لها في البرنامج الحكومي".

وأشارت إلى أن "استراتيجية الوزارة تركز على تقديم البنى التحتية للقطاع الخاص وتفعيل الشراكات الحقيقية معه ودعمه في انجاز المشاريع الخدمية".

من ناحيته، ثمن محافظ كركوك راكان الجبوري "تعاون وزارة الاتصالات في انجاز مشاريع الالياف الضوئية التي تسهم في تقديم خدمات مميزة للمواطنين والمؤسسات الحكومية في المحافظة".