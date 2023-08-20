بعد ساعات من قيامهم بقتل مواطن نتيجة مشاجرة سابقه في محافظة النجف الاشرف .. مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد تلقي القبض على القتلة

2023/08/20 | 14:20 - المصدر: وكالة وطن

تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم والمتضمنة ملاحقة الخارجين عن القانون ، تلقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في بغداد الرصافة معلومات دقيقه عن متهمين اثنين قاموا بقتل مواطن في محافظة النجف الاشرف قادمين الى محافظة بغداد ، حيث وعلى الفور تم تشكيل فريق استخباري لملاحقة المتهمين وبكمين محكم تمكنت مفارز وبعد ساعات من […]