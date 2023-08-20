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بعد ساعات من قيامهم بقتل مواطن نتيجة مشاجرة سابقه في محافظة النجف الاشرف .. مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد تلقي القبض على القتلة

بعد ساعات من قيامهم بقتل مواطن نتيجة مشاجرة سابقه في محافظة النجف الاشرف .. مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد تلقي القبض على القتلة
بعد ساعات من قيامهم بقتل مواطن نتيجة مشاجرة سابقه في محافظة النجف الاشرف .. مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد تلقي القبض على القتلة
2023/08/20 | 14:20 - المصدر: وكالة وطن
تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم والمتضمنة ملاحقة الخارجين عن القانون ، تلقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في بغداد الرصافة معلومات دقيقه عن متهمين اثنين قاموا بقتل مواطن في محافظة النجف الاشرف قادمين الى محافظة بغداد ، حيث وعلى الفور تم تشكيل فريق استخباري لملاحقة المتهمين وبكمين محكم تمكنت مفارز وبعد ساعات من […]

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