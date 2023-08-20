أوقاف كردستان تتخذ إجراءات جديدة لتسجيل أسماء الراغبين بالحج

2023/08/20 | 16:06 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

قال المدير العام للحج والعمرة في إقليم كردستان، إن التسجيل للحج سيبدأ في سبتمبر وسيتم تشكيل لجنة خاصة لرؤية جميع الراغبين بالحج من أجل تقييم استطاعتهم.

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وقال الشيخ نياز راغب نقشبندي، في تصريح لوسائل اعلام كردية تابعه "ناس" الأحد (20 آب 2023)، "سيبدأ التسجيل للحج في شهر أيلول ، وسيتم منح المواطنين حوالي أسبوعين لزيارة مكاتبنا وتسجيل أنفسهم بعد الاعلان".

وأضاف أنه "كان من المفترض أن يكون التسجيل للحج عبر الإنترنت ، لكن الشيخ نياز راغب نقشبندي قال: "هناك بعض الأعمال المتبقية على النظام ولم تكتمل ، نحن في عجلة من أمرنا ، ونوجه الناس للتسجيل من خلال المكاتب".

وأشار إلى أنه "لا يستطيع الجميع تحمل أعباء أداء فريضة الحج. هذا العام كان لدينا أشخاص تتراوح أعمارهم بين 80 و 100 سنة ، نحن نخطط لتشكيل لجنة في بغداد تسمى لجنة القدرة لفحص ومعاينة الذين سيطلع أسماؤهم للحج ومن لا يستطيع الحج لن يسمح له".