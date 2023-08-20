2023/08/20 | 16:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاحد، بتسجيل محاولة انتحار فاشلة، ومصرع سائق صهريج، ووفاة نزيل داخل سجن الناصرية المركزي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "صهريجاً انقلب، مساء اليوم، على الطريق الدولي السريع في منطقة ام عنيج جنوبي محافظة ذي قار، وأدى إلى مصرع سائقه على الفور، وإحتراق الصهريج بالكامل، كونه كان محمل بمادة النفط الخام".

وأضاف المصدر، أن "رجلا في الخمسينيات من عمره أقدم على الانتحار من خلال رمي نفسه بنهر الفرات من أعلى جسر الحضارات، لكن الأجهزة الأمنية أفشلت محاولة انتحاره، بعد أن تم انقاذه ونقله للمشفى لغرض العلاج، حيث تبين انه يعاني من حالة نفسية ".

وفي حادث آخر، قال المصدر، إن "نزيلا يبلغ من العمر 38 عاما توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) نتيجة اصابته بمرض الحمى الحادة"، لافتا إلى أن "النزيل المتوفى محكوم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".