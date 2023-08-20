العراق يعلن نجاح تجربة زراعية يابانية لتقليل استهلاك المياه ويتجه لاعتمادها

2023/08/20 | 16:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، يوم الأحد، عن نجاح تجربة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة، من خلال اعتماد آلية يابانية، فيما أكدت السفارة اليابانية في بغداد أن هذه الآلية عمرها تجاوز 130 سنة وأثبتت نجاحها.

وقال وزير الموارد المائية خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بمبنى الوزارة بحضور وكيل وزارة الزراعة والسفير الياباني في العراق، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز "تم هذا اليوم عقد اجتماع في مقر الوزارة مع وزارة الزراعة والسفارة اليابانية لمناقشة تشكيل جمعيات مستخدمي المياه وهو أسلوب جديد لتوفير المياه وزيادة الغلة الزراعية".

وبين "هذا جاء نتيجة عمل طويل منذ عام 2014 لنشر جمعيات مستخدمي المياه واتباع أحدث التقنيات البسيطة والسهلة وغير المكلفة والتي كان لها أثر كبير في العملية الزراعية مثل استخدام التقنية الليزرية في الأراضي الزراعية لتسوية الأرض بما يسهل إروائها بشكل سريع، وكذلك الطريقة الميكانيكية بأجهزة غير مكلفة، وقد أعطت نتائج إيجابية".

وأضاف "لقد أشرت الدراسات التي أجريت في إحدى الجمعيات بمحافظة البصرة أن التجربة كان لها تأثير إيجابي كبير في تقليص كميات المياه المستخدمة وزيادة الإنتاج الزراعي في آن واحد، وهي جهود مشتركة وهذه المرحلة الأولى لنشر جمعيات مستخدمي المياه والآن نحن بصدد الاستمرار في المرحلة الثانية لاحقاً، وهذه الجمعيات لها تأثير كبير في توفير الموارد المائية لتتناسب مع حاجة العراق للمياه".

من جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة ميثاق عبد الحسن "نحن اليوم في وزارة الموارد المائية نتشاور من أجل اتخاذ إجراءات التكيف مع شح المياه والتغيرات المناخية، واليوم عقدنا اجتماعاً مع منظمة (جايكا) اليابانية التي رعت بدورها بتعاون مع وزارتي الموارد المائية والزراعة مشروعاً لإقامة جمعيات مستخدمي المياه مما يسهم باستخدم أقل للموارد المائية والحصول على أعلى إنتاج زراعي".

وأضاف "منظمة (جايكا) اليابانية قدمت نموذجاً ناجحاً ستتبناه وزارتيّ الزراعة والموارد بدعم من الحكومة العراقية وهذا النموذج سيكون خلال السنوات المقبل وسوف ندعم جمعيات استهلاك المياه ومشتركيها من المزارعين لتطوير المشروع".

إلى ذلك، قال السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو "اجتمعنا اليوم مع خبراء في منظمة (جايكا) الذين يعملون منذ سنوات في هذا المجال لإدخال طريقة جديدة لاستخدام المياه في الزراعة، فالنظام الزراعي في العراق حالياً يستخدم مياه كثيرة ويؤدي إلى عدم كفاءة في الإنتاج الزراعي".

ولفت إلى أن "العراق يواجه جفافاً وشح في المياه وبالتالي هذا المشروع هو أسلوب جديد يحقق حلاً مثالياً وسريعاً وأقل كلفة لاستخدام المياه في الزراعة".

وأوضح ماتسوموتو، أن "تشكيل جمعيات مستخدمي المياه في العراق أمر مهم، ونحن في اليابان نستخدم هذه التجربة منذ 130 سنة في المزارع اليابانية".

وتابع "هناك ثلاث طرق يجب إدخالها في العراق لتسوية الأراضي والتقليل من المياه وتحقيق إنتاج زراعي أكثر من خلال استخدام كمية قليلة في الزراعة لإنتاج محاصيل أكثر وبنسبة أكبر".