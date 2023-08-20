حركة كردية تقرر عدم المشاركة في الانتخابات المحلية

2023/08/20 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان



قررت حركة التغيير الكردية، الأحد (20 آب 2023)، عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ضمن محافظة كركوك.

وأبلغ مصدر مسؤول في الحركة، وكالة "بغداد اليوم"، أن "حركة التغيير الكردية قررت عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ضمن محافظة كركوك وذلك لعدم توحد الكرد في قائمة واحدة".

وأضاف، أنه "كان من المقرر أن يكون للحركة مرشحين مستقلين لخوض الانتخابات لكنها قررت أن لا تشارك في الانتخابات المحلية بمحافظة كركوك".

وتستعد المحافظات العراقية الى خوض انتخابات مجالس المحافظات، يوم (18 كانون الأول 2023).

تحالف بمعزل عن اليكتي

وفي 6 آب 2023، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل ائتلاف مع ستة أحزاب أخرى للمشاركة في انتخابات مجلس محافظة كركوك ضمن انتخابات مجالس المحافظات.

وأبرز قوى الائتلاف، "الحركة الاسلامية الكردستانية والحزب الديمقراطي الاشتراكي واحزابًا تركمانية أخرى، فيما غاب عنه الاتحاد الوطني الكردستاني".

مصير سيء

أما الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله، توقع في وقت سابق، أن يكون مصير الكرد في المناطق المتنازع عليها "سيئًا إلى حد كبير"، بعد عدم التوصل لصيغة مشتركة وامكانية التوحد، لاسيما في محافظة كركوك.

ويقول عبد الله لـ “بغداد اليوم" إن "الأحزاب الكردية الرئيسة والثانوية لم تتوصل إلى صيغة مشتركة وبناء تحالف كردستاني موحد في المناطق المتنازع عليها"، مشيرا الى أنه "هناك قضية مركزية للكرد وهي هوية كركوك والمناطق المتنازع عليها، وكان يجب أن تدفعهم هذه القضية المركزية للدخول في تحالف واحد".