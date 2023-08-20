نادي الدفاع الجوي.. تأريخ عريق وطموح لا محدود

2023/08/20 | 16:20 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

يعد نادي الدفاع الجوي واحدا من الأندية العريقة التي كان لها دور متميز وفعال واستطاع خلال فترة قصيرة أن يحجز مكانه بين كبار الأندية الرياضية من خلال ما حققه من إنجاز في المسابقات والبطولات والفعاليات الرسمية.

تأسيس النادي

وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي الدفاع الجوي الفريق الركن معن السعدي في لقاء فيديوي أجرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بجهود وتضافر أعضاء الهيئة الإدارية تمكنا من إعادة تشكيل نادي الدفاع الجوي وباشر كنادٍ رياضي مستقل وتم انتخاب هيئة إدارية تعمل وفق خطة استراتيجية لمدة اربع سنوات "، مبينا أن " الخطة تعمل على شقين، الأول هو الاهتمام بالألعاب الفردية والجماعية ، وفي غضون سنتين برزت لدينا 21 لعبة فردية وجماعية".

الفريق السلوي

وأضاف السعدي أن" فريق السلة في النادي تمكن من المشاركة في دوري السلة الممتاز واستطاع أن يكون رقما صعباً بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة والدعم المباشر من قبل اتحاد كرة السلة ، وبالرغم من عدم وصولنا للمربع الذهبي إلا أن الفريق تمكن من تحقيق نتيجة إيجابية ، ونأمل وفق الخطة الموضوعة أن ينافس الفريق على لقب الموسم المقبل والتواجد ضمن أندية المقدمة".

فريق كرة القدم

وبخصوص كرة القدم أكد السعدي أن" الإدارة مهتمة بكافة الألعاب ومنها كرة القدم والدليل هو الصعود الى دوري الدرجة الثانية"، مشيراً الى أن " الإدارة استقطبت لاعبين اقليميين لتدعيم صفوف الفريق بهدف الارتقاء الى دوري الدرجة الاولى وصولا الى مصاف الدوري الممتاز".

الدعم والتمويل

وفيما يخص الدعم والتمويل أوضح السعدي أن" التخصيصات المالية للنادي تعد قليلة بالمقارنة مع الأندية الموجودة حالياً في الساحة ولكن برمجة عملنا حسابياً وضعتنا في سيطرة تامة على الموازنة وبسيطرة تامة على التعامل مع الفرق وكيفية تحقيق النتائج رغم الدعم الذي ليس بالمستوى المطلوب "، لافتا الى أن " هنالك لجنة مختصة تقوم بوضع دراسة سنوية لآلية صرف الأموال حسب الاستحقاق والأولوية".

انشاء الملاعب

وتابع السعدي أن" وزارة الدفاع ورئاسة اركان الجيش قدموا الدعم اللازم للنادي من خلال تخصيص قطعة أرض لتشييد قاعة خاصة ، وبالفعل تم إعداد مخططات كامله لغرض بناء وإعادة تأهيل القاعة المغلقة وفق الموصفات العالمية ومن المؤمل ان يبدأ العمل مطلع العام المقبل بعدها نعمل على أنشاء ملعب خاص لكرة القدم".

الرياضة النسوية

وواصل السعدي أن" الإدارة ومنذ تشكيلها أولت اهتماما بالغاً بالرياضة النسوية ولمختلف اللعاب، لذا وضعنا هذا العام ضمن خطة لدعم الفرق النسائية سواء الالعاب الفردية أو الجماعية وكما يعلم الجميع أن نادي الدفاع الجوي هو النادي الوحيد الذي يمتلك فريق سلة نسوي بالإضافة الى فريق الصالات ".

دمج الاندية

وأخيرا تطرق رئيس الهيئة الإدارية الى موضوع دمج الأندية التابعة لوزارة الدفاع بنادٍ واحد قائلا: إن" لكل نادٍ جمهوره ومحبيه لذا فمن الصعب دمج كل تلك الأندية في نادٍ واحد، ولكن من الممكن الاستفادة من هذه الأندية باستثمار لاعبيها المحترفين او النخب الشابة لتكوين فريق دولي نخبوي لتمثيل وزارة الدفاع في البطولات الإقليمية والدولية".

O_IRDfWmSd0