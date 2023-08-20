عمّال العراق حيث الشمس لا تحنو عليهم ولا تظلهم الضمانات والقوانين

2023/08/20 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

لا يملكون ترف الإحتماء من الحر، ويتعيّن عليهم العمل تحت درجات حرارة حارقة. هذا ما أراد وصفه اتحاد العمال في ديالى حينما شكا حال الطبقة العاملة في بلد تفوق درجات الحرارة فيه نصف درجة الغليان.

رئيس اتحاد العمال في ديالى، ثائر عبد المعين السلطان، يقول إن بطش الحرارة قلص نشاط العمال بنسبة 50 %.

وأشار السلطان لـ"بغداد اليوم"، الأحد (20 آب 2023)، إلى أن "أربع سلبيات ترافق ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي في أغلب المحافظات خلال العام الحالي، أبرزها خفض نشاط العمال بنسبة 50%، ناهيك عن بروز الامراض ومنها ضربة الشمس".

وأضاف، أن "ضعف القوانين التي تحمي حقوق العمال يزيد من وطاة ظروفه المعيشية الصعبة".

وأشار إلى أن" الملف الصحي لبيئة العمل تثير قلقنا باستمرار، لا سيما وأن بعض المعامل تتعامل مع عمالها بمبدأ (السخرة) بسبب غياب القوانين التي تضمن حقوقهم"، داعيا الحكومة إلى ضرورة التحرك حيال ملف دعم العمال الذين يمثلون اللبنة الاساسية في أي نهوض اقتصادي".

وشدد السلطان على "ضرورة دعم شريحة العمال من خلال الضمان الاجتماعي الذي يمثل الحد الأدنى من حقوقهم".

غياب القوانين

وتشهد المحافظات العراقية أجواء شديدة الحرارة تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 50 درجة مئوية، فيما صنفت بعض المناطق ضمن الأعلى ارتفاعا خلال فصل الصيف.

وفي ظل التحذيرات التي أطلقتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بأن الصيف الحالي سيكون الأكثر سخونة في العالم منذ "مئات السنين"، في وقت تشير فيه التحذيرات إلى أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة والذي قد يستمر لأيام سيشمل عدداً من الدول العربية، من بينها العراق، بفعل موجة الحرارة العالية التي تعرف باسم "القبة الحرارية".

وتعيش طبقة العاملين في العراق معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، التي أثرت مباشرة في الطبقة العاملة والعاملين بالأجر اليومي والجهد البدني في مجالات البناء والإنشاء والمهن والنقل.

خطر الإجهاد الحراري

وفي بلد وضعته الأمم المتحدة في المرتبة الخامسة بين أكثر البلدان عرضة للتأثر بتغير المناخ، تتزايد المخاطر الصحية على الملايين من شريحة العمال، مما أدى إلى انطلاق دعوات لإعادة التفكير في ممارسات العمل وضمانات أفضل في مجال البناء ومجالات العمل الأخرى على النطاق الأوسع.