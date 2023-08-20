القبض على عدد من تجار المُخدِرات في ثلاث محافظات

2023/08/20 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الاحد (20 آب 2023)، إلقاء القبض على مجموعات من تجار المخدرات، ضبط بحوزتهم مواد مخدرة في محافظات الانبار والبصرة وواسط.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "سلسلة الواجبات الامنية النوعية التي تقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات اذ تم خلال الساعات الماضية القاء القبض على متاجر بالمخدرات في محافظة الانبار وضبط بحوزته (45.000) الف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة بعد ملاحقته من قبل ابطال مكافحة مخدرات الانبار".

واضافت أنه "خلال عملية نوعية في واسط تم ضبط 2 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة والقاء القبض على مجموعة من المتاجرين بهذه المادة من قبل ابطال مكافحة مخدرات واسط".

وفي ذات السياق، اشارت المديرية الى أنه "تم القاء القبض من قبل ابطال مكافحة مخدرات البصرة على متاجر بالمخدرات في البصرة بالجرم المشهود متلبس بحيازة (5) كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة".







