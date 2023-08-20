وزير التربية يعلن البدء بتسليم الكتب المنهجية الى المديريات العامة

2023/08/20 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد (20 آب2023)، البدء بتسليم الكتب المنهجية الى المديريات العامة التابعة لها.

وقالت التربية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بإشراف ومتابعة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري تم اكمال المرحلة الاولى من طباعة أكثر من 40 عنواناً مدرسياً والاعلان عن تسليمها الى المديريات العامة للتربية اليوم".

وأكد وزير التربية، بحسب البيان "حرص الوزارة على توفير الكتب المدرسية ووضعها بين يدي التلاميذ والطلبة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد تلافياً لأي حالة تأخير قد تحصل"، مشيراً الى أن "المرحلة الثانية من الطباعة شارفت على البدء وسيتم توزيع وجبة من العناوين المدرسية المختلفة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وفي وقت سباق، أعلنت وزارة التربية، مباشرة الملاكات التدريسية التابعة لها في الثالث من أيلول 2023، تمهيدًا للعام الدراسي الجديد الذي سينطلق مطلع تشرين الأول المقبل.