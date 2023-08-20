لمعالجة الاشكالية الخاصة بالاراضي العائدة لهم.. زيدان يستقبل مجموعة من مواطني الكرادة

2023/08/20 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاحد (20 آب 2023)، مجموعة من مواطني منطقة الكرادة لمعالجة الاشكالية الخاصة بالاراضي العائدة لهم.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، استقبل اليوم، عدداً من المواطنين من اهالي منطقة الكرادة/ الجادرية واستمع الى تفاصيل الاشكالية الخاصة بالاراضي العائدة لهم وسبل معالجة التجاوز عليها بموجب القانون".

وأمس السبت (19 آب 2023)، أعلنت وزارة الداخلية، عن توصيات حكومية عقب لقاء المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني باهالي أراضي منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة تلقته “بغداد اليوم“، أنه “تأكيداً لنهج رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز الاستقرار الامني والسلم المجتمعي والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين الخاصة العامة، كونها تمثل أهم مرتكزات المنهاج الحكومي، بناء على ما جرى تداوله من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من مناشدات لهؤلاء المواطنين حول الاستيلاء على أراضيهم وتجريفها في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد، أمر رئيس مجلس الوزراء مساء يوم 13 آب 2023 بتشكيل لجنة تحقيقية في وزارة الداخلية ، وبإشراف ومتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري”.

وتابع البيان، أن “اللجنة باشرت أعمالها التحقيقية على الفور صباح يوم 14 آب 2023 ، وتوجهت إلى المنطقة المشار اليها والتقت اللجنة المواطنين الذين وقع عليهم الضرر وقامت بتدوين إفاداتهم ، وأكملت اللجنة أعمالها وأصدرت توصياتها خلال 24 ساعة، مؤكداً أن “التوصيات خلصت إلى مفاتحة المحكمة المركزية في الرصافة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين قاموا بالتجاوز وتجريف الأراضي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة الزراعة وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد ودوائر أخرى لإزالة التجاوزات وتنفيذ الأوامر القضائية الخاصة بالأراضي وتوجيه القطعة العسكرية الماسكة للأرض وبلدية الكرادة بمنع تجريف الأراضي”.

ولفت البيان، الى انه “بتاريخ 16 آب 2023، حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على تنفيذ التوصيات، حيث أمر بتنفيذ أمر القبض ضد مرتكبي هذه المخالفات القانونية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

واضاف، أن “الإجراءات الحكومية المتواصلة بهذا الصدد جاءت منسجمة مع توجيهات المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، خلال لقائه اليوم السبت بالمواطنين المتضررين، وهي تأتي تاكيدا واسنادا لرؤى الحكومة في رفع الحيف عن المواطنين وملاحقة كل من تسول له نفسه تهديد المواطنين لغايات ومصالح خاصة”.







