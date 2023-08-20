رئيس الوزراء يوجه بتقديم كل الدعم والإسناد لأهالي مدينة حلبجة

2023/08/20 | 16:25 - المصدر: واع

بغداد-واع

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتقديم كل الدعم والإسناد لأهالي مدينة حلبجة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، المواطن شاهو حسين قادر، أحد ضحايا جريمة حلبجة، بحضور عضوة مجلس النواب سروة عبد الواحد، حيث وصل المواطن إلى العاصمة بغداد، قادماً من مدينة حلبجة في إقليم كردستان العراق بوساطة كرسي متحرك، لنقل معاناة أهالي المدينة".

ورحب السوداني بالمواطن، معرباً عن "اعتزازه وتقديره لهذه المدينة المضحية، التي تعرّضت لجريمة وحشية نفذها النظام المقبور، وتسببت بمئات الآلاف من الضحايا".

ووجّه "بتقديم كل الدعم والإسناد لأهالي مدينة حلبجة، وإرسال وفد طبي لمعاينة الحالات السرطانية التي يعاني منها عدد كبير من المرضى، وتقديم كشف بالأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية لغرض تأمينها لهم".