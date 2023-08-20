وزير الموارد يكشف عن تحرك حكومي لاعتماد أسلوب جديد في توفير المياه

2023/08/20 | 16:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن اجتماع مع وزارة الزراعة ومنظمة جايكا اليابانية لبحث تشكيل جمعيات مستخدمي المياه، مبينة ان هذه الجمعيات ستوفر المياه وتزيد من الغلة الزراعية.

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وقال وزير الموارد المائية عون ذياب في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة بمشاركة وكيل وزارة الزراعة والسفير الياباني في العراق نقلته الوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (20 آب 2023)، إن "اجتماعاً عقد اليوم، مع وزارة الزراعة والسفارة اليابانية لمناقشة تشكيل جمعيات مستخدمي المياه وهو أسلوب جديد لتوفير المياه وزيادة الغلة الزراعية"، مبينا أن "ذلك نتيجة عمل طويل منذ عام 2014 لنشر جمعيات مستخدمي المياه واتباع أحدث التقنيات البسيطة وغير المكلفة والتي كان لها أثر كبير في العملية الزراعية مثل استخدام التقنية الليزرية في الأراضي الزراعية لتسوية الأرض بما يسهل إروائها بشكل سريع واستخدام المروز في زراعة المحاصيل والطريقة الميكانيكية بأجهزة غير مكلفة ما أعطت نتائج إيجابية وقد اشرت الدراسات التي اجريت على إحدى الجمعيات في محافظة البصرة".

وأضاف ذياب، أن "هذه التجربة كان لها تأثير كبير في تقليص كميات المياه المستخدمة وزيادة الإنتاج الزراعي في آن واحد وهي جهود مشتركة"، مشيراً الى أن "هذه المرحلة الاولى لنشر جمعيات مستخدمي المياه، والآن نحن بصدد الاستمرار في المرحلة الثانية لاحقا للتوسع بنشر هذه الجمعيات التي لها تأثير كبير على توفير الموارد المائية للتناسب مع حاجة العراق للمياه".

بدوره، ذكر وكيل وزارة الزراعة ميثاق عبد الحسن في المؤتمر الصحفي، "نحن اليوم متواجدون في وزارة الموارد المائية لنتشاور من اجل اتخاذ إجراءات التكيف مع شحة المياه والتغيرات المناخية، وكان اليوم هناك اجتماع مع منظمة جايكا اليابانية التي رعت بدورها بتعاون مع وزارتي الموارد المائية والزراعة مشروعا في إقامة جمعيات لمستخدمي المياه التشاركية مما يؤدي الى استخدم اقل للموارد المائية والحصول على أعلى إنتاج زراعي".

وأوضح أن "منظمة جايكا اليابانية قدمت نموذج ناجح"، لافتاً الى أنه "سيكون هناك دعما مباشرا للجمعيات ومشتركيها من المزارعين لتطوير المشروع".

من جانبه، أكد السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو في كلمة لها خلال المؤتمر، ان "اجتمعنا اليوم مع خبراء في منظمة جايكا الذين يعملون منذ سنوات في هذا المجال لادخال طريقة جديدة لاستخدام المياه في الزراعة"، مشيراً الى أن "النظام الزراعي في العراق حاليا يستخدم مياه كثيرة ويؤدي الى عدم الكفاءة في الإنتاج الزراعي والعراق يواجه جفافا وشحة في المياه وبالتالي هذا المشروع هو أسلوب جديد يحقق حلا مثالي وسريع وأقل كلفة".

وتابع أن "تشكيل جمعيات مستخدمي المياه هو أمر مهم ونحن في اليابان نستخدم هذه التجربة منذ 130 سنة في المزارع اليابانية"، موضحا أن "هناك ثلاث طرق يجب إدخالها في العراق لتسوية الأراضي والتقليل من المياه وإنتاج زراعي أكثر".