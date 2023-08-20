2023/08/20 | 17:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، عن تفكيك شبكةٍ مُكوَّنةٍ من مسؤولين ومُنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخليَّة والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقودٍ صادرةٍ عن جهاتٍ عليا في الدولة. وذكرت النزاهة في بيان تلقته ايرث نيوز أن “الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن العمليَّة النوعيَّة المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ […]

ظهرت المقالة تفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في (5) وزارات لتزوير العقود وانتحال الصفات أولاً على ايرث نيوز.