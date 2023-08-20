2023/08/20 | 17:00 - المصدر: ايرث نيوز

وزير العمل يلتقي وزير الداخلية في اقليم كردستان للتباحث بشأن وضع العمالة الاجنبية في البلاد التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان السيد ريبر احمد يوم الاحد الموافق 20-8-2023، جاء ذلك خلال زيارته اربيل على رأس وفد وزاري ضمن اطار التعاون المشترك بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان في […]

ظهرت المقالة مباحثات بين بغداد واربيل بشأن وضع العمالة الاجنبية في البلاد أولاً على ايرث نيوز.