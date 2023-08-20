2023/08/20 | 17:00 - المصدر: ايرث نيوز

وزير التعليم يحث مراكز البحوث الأكاديمية على تطوير إسهامها في مجالات التنمية حث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي مراكز البحوث الأكاديمية على تطوير إسهامها البحثي والعلمي وتقديم الحلول التي تخدم مجالات التنمية. وقال وزير التعليم لدى زيارته مركز البحوث النفسية إن أهمية هذه المراكز وبحوثها ودراساتها العلمية تكمن في نجاح تطبيقها والإسهام […]

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