لاول مرة.. تشغيل مشروع أعادة تأهيل الخط الناقل الكسك – غرب الموصل

2023/08/20 | 17:00 - المصدر: ايرث نيوز

” تشغيل مشروع أعادة تأهيل الخط الناقل الكسك – غرب الموصل جهد ٤٠٠ ك.ف رقم ٣ ولاول مرة في محافظة نينوى “ نينوى – اعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشماليةالاحد ٢٠ أب ٢٠٢٣ تنفيذا لتوجيهات السيد مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية المهندس خالد غزاي المعاضيدي ومن اجل اكمال كافة الخطوط والارتباطات […]

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