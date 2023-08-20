مدير مصرف الرافدين يؤكد على ضرورة التحول الرقمي ومغادرة التعامل الورقي

2023/08/20 | 17:10 - المصدر: الفرات نيوز

ترأس مدير عام مصرف الرافدين وكالة الاستاذ ماهر حسين رشيد اجتماع لجنة النظام الداخلي للمصارف الحكومية في مقر وزارة المالية ضمّ مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة محمد حمزة مصطفى وجميع المدراء العامين للمصارف الحكومية وحضور ممثلين عن البنك المركزي العراقي . وشهد الاجتماع استكمال مناقشة الإجراءات والآليات والتعديلات الخاصة لمسودة الانظمة الداخلية للمصارف الحكومية وما تضمنته المقترحات والأفكار التي تقدم بها الحاضرين في الاجتماع وبما يتوافق مع توجهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي.

واكد السيد المدير العام الأستاذ ماهر حسين رشيد على ضرورة تطوير النظام المصرفي ودور حوكمة المؤسسات في تحسين الأداء المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي للعمليات المصرفية وتعزيز الأساليب الحديثة ومواكبة التكنولوجيا والتقنيات المتطورة وتحديث متطلبات العمل المصرفي الحديث بعيدا عن الروتين والبيروقراطية ومغادرة التعاملات الورقية والاعتماد على الأنظمة الالكترونية في العمل المصرفي .