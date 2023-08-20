الحشد الشعبي ينتصر على الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية لكرة اليد

2023/08/20 | 17:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الحشد الشعبي العراقي، فوزاً هو الأول له، على نادي الجزيرة الإماراتي بنتيجة 40 مقابل 31 ضمن منافسات بطولة الأندية العربية لكرة اليد المقامة في السعودية.

وانتهى الشوط الاول بتقدم نادي الحشد الشعبي بنتيجة 20 هدفاً مقابل 16 للجزيرة الإماراتي .

وكان فريق نادي الحشد الشعبي قد خسر في ثاني مواجهاته ضمن منافسات بطولة الاندية العربية لكرة اليد أمام البنك الأهلي المصري بنتيجة 29 - 33 هدفاً، وخسر في اولى مبارياته امام نادي مضر السعودي 20-37 هدفاً.

وتستضيف مدينة القطيف في المملكة العربية السعودية بطولة الأندية العربية الـ 38 لكرة اليد للفترة من 16 -27 من شهر آب الحالي.