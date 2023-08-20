خطط شعبية لقلب

2023/08/20 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-السليمانية

توقع المتحدث باسم حراك الجيل الجديد ريبوار عبد الرحمن، اليوم الأحد (20 آب 2023)، تسجيل مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة سواء انتخابات مجالس المحافظات او انتخابات برلمان اقليم كردستان، بعد أن ادرك المقاطعون "فشل" تجربتهم.





وقال عبد الرحمن في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة ستكون واسعة خصوصا في انتخابات برلمان اقليم كردستان"، معللًا ذلك بـ"وجود استياء شعبي كبير تجاه الحكومة والاحزاب الحاكمة".





وأضاف أنه "حسب الاستفتاءات التي جرت لحد الان، فان النسبة الأكبر من المواطنين مصرة على التغيير في المعادلات السياسية و نظام الحكم"، مشيرا الى ان "العدد الاكبر يشير الى مشاركته في العملية الانتخابية، لانهم جربوا عملية المقاطعة في الانتخابات الماضية ولم يحصلوا على شيء".





وبينما أكد وجود إصرار على التغيير، توقع عبد الرحمن أن "يرتفع نصيب الأحزاب المعارضة في الانتخابات القادمة، خاصة في برلمان إقليم كردستان، بسبب سوء منظومة أحزاب السلطة في إدارة الإقليم".





وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات برلمان اقليم كردستان الاخيرة عام 2018، 58%، اما نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان العراقي عام 2021 فبلغت 43%.

بالمقابل بلغت نسبة المشاركة في انتخابات كردستان عام 2009 اكثر من 78%، وفي 2013 بلغت نسبة المشاركة بالانتخابات 74%، مايشير الى انحدار متواصل في نسبة المشاركة بالانتخابات خلال السنوات اللاحقة.