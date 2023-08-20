توجيه من السوداني الى الوزارات كافة بشأن التعامل مع

2023/08/20 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (20 آب 2023)، اثناء استقباله أعضاء منظمة ضحايا سبايكر، بتفعيل قانون "حقوق شهداء جريمة سبايكر" وتسهيل جميع الأمور الإدارية التي تعترض عملها.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، استقبل أعضاء منظمة ضحايا سبايكر في العراق، واستمع إلى الاحتياجات والطلبات الخاصة بذوي الضحايا، وأوعز بتقديم كشف مفصل عن المستلمين لقطع الأراضي منهم، وعدد المستفيدين من منحة بدل البناء، بالإضافة إلى المنحة الخاصة بإجراءات دفن الشهداء".

السوداني وجه، بحسب البيان، بأن "يتمّ تفعيل قانون "حقوق شهداء جريمة سبايكر" الذي صوت عليه مجلس النواب سنة 2019، وتنفيذ جميع موادّه ونصوصه القانونية، وفاءً للشهداء المضحين، وإنصافاً لذويهم، كما وجه بتقديم كتاب من مكتب رئيس الوزراء إلى الوزارات كافة، بالتعاون مع المنظمة، وتسهيل جميع الأمور الإدارية التي تعترض عملها"، مؤكداً أن "جريمة سبايكر ستبقى شاهداً على إجرام الإرهابيين وبشاعتهم، التي تجاوزوا بارتكابها كل المواثيق والأعراف والحدود الأخلاقية"، مشيراً إلى أن "دماء الشهداء لم تذهب سدىً، وأن دماءهم الزكية هي التي مهدت للأمن والاستقرار المستدام الذي ينعم به العراق اليوم".