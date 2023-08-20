وزير العمل في كردستان.. الأسدي يبحث

2023/08/20 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأحد (20 آب 2023) - خلال زيارته الى أربيل- مع وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان، ريبر أحمد، تنظيم العمالة الأجنبية وانتقالها من الاقليم الى بغداد وبالعكس وكيفية تسوية اوضاعها قانونيا في البلاد ومنها العمالة السورية.

وذكر بيان لوزارة العمل تلقته "بغداد اليوم"، ان الجانبين ناقشا "ملف النازحين والتخفيف عن اوضاعهم في الاقليم، فضلا عن متابعة اجراءات مقاطعة البيانات والمتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية والربط الشبكي بين دوائر الوزارة والاقليم".

يذكر ان وزارة العمل أشرت أكثر من مرة دخول أغلب العمالة السورية إلى العراق بطريقة غير شرعية من خلال إقليم كردستان ويدخلون "بصفة لاجئين في الإقليم في حين يتم تهريبهم إلى بغداد لغرض العمل أو التسول".

وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، أمس السبت في تصريح صحفي، إن "الوزارة منحت فرصة بعد استحصال موافقة وزير العمل أحمد الأسدي، للعمال الذين دخلوا الأراضي العراقية بصورة مباشرة، خاصة العمالة السورية، من خلال مراجعة الوزارة لأخذ رخصة عمل بعد استكمال الإجراءات القانونية لهم".

وأشار إلى" وجود الكثير من العمالة الأجنبية غير المرخصة في البلاد، الذين دخلوا عبر فيزا سياحية أو زيارة دينية ويتوجهون إلى سوق العمل، كما أن هنالك مخالفات أخرى منها انتهاء رخصة العمل التي تمنح لمدة سنة كاملة، وعدم تجديدها"، مبيناً، أن" هناك لجاناً مشتركة مع وزارة الداخلية، وهي المعنية بهذا الملف".