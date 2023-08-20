2023/08/20 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ توجت إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخها، بعد التغلب على إنجلترا بهدف دون رد. وتواجه الفريقان اليوم الأحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أستراليا. وسجلت هدف إسبانيا الوحيد أولجا كارمونا في الدقيقة 29. وأسكت المدرب الإسباني خورخي فيلدا بفوزه في مونديال السيدات الذي احتضنته كل من أستراليا ونيوزيلندا […]

ظهرت المقالة اسبانيا تتغلب على إنجلترا وتتوج بطلة لكأس العالم للسيدات أولاً على ايرث نيوز.