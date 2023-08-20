2023/08/20 | 18:00 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم الأحد، عن ضبط أدوية بشرية وسيارات مخالفة في محافظة البصرة. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر الاوسط التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط عجلة نوع براد مخالف لشروط وضوابط الخزن يحتوي على (ادوية بشرية)”.وأضافت “كما ضبطت ذات المفارز حاويتين […]

ظهرت المقالة شرطة الكمارك تعلن ضبط أدوية بشرية وسيارات مخالفة في البصرة أولاً على ايرث نيوز.