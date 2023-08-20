عنفتا طفلا حديث الولادة .. صحة كردستان

2023/08/20 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كُردستان

اصدرت وزارة صحة كردستان، اليوم الاحد (20 آب 2023)، مجموعة عقوبات بحق الممرضتين اللتين ظهرتا في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تعنفان طفلا في غرفة الخدج في احدى مستشفيات اربيل.

وقال بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم ابعاد الممرضتين اللتين ظهرتا في فيديو من داخل غرفة الخدج، عن العمل لمدة 6 اشهر واغلاق القسم في مستشفى انتر ناشونال واعادة تنظيمه".

واضاف، انه "تم ايضاً، اغلاق وايقاف عمليات الولادة لحين تطبيق الشروط، كما تم معاقبة مدير مستشفى انتر ناشونال وفقا لقانون العقوبات والغرامات، وتوجيه انذاراً له وفقا لقانون الاطباء والموظفين الصحيين، اضافة الى احالة ملف القضية الى المحاكم المختصة".

واظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم امس السبت، ممرضتين تعنفان طفلا وهم في جهاز الخدج، مما اثار ضجة كبيرة داخل الاوساط الشعبية.

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