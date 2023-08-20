إسبانيا تدخل التاريخ وتحرز لقب مونديال السيدات

2023/08/20 | 18:10 - المصدر: واع

متابعة - واعتوجت إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخها بعد التغلب على إنجلترا بهدف دون رد اليوم الأحد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أستراليا.وسجلت هدف إسبانيا الوحيد أولجا كارمونا في الدقيقة (29) من الشوط الاول من المباراة.وشكلت إنجلترا الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة الخامسة بتسديدة أرضية من اللاعبة (هيمب) ذهبت ضعيفة في يد الحارسة الاسبانية (كول).وكادت إنجلترا أن تفتتح التسجيل في الدقيقة (16) بعدما مهدت (دالي) الكرة لـ(هيمب) داخل المنطقة لتسدد الأخيرة في العارضة.وأهدرت إسبانيا فرصة محققة للتسجيل من أول تهديد هجومي في الدقيقة (18) بعدما تلقت (ريدوندو) الخالية من الرقابة تماما داخل منطقة الـ(6) ياردة كرة عرضية لتسدد كرة مباشرة تألقت الحارسة (إيربس) في التصدي لها.وفي الوقت بدل الضائع فرطت إسبانيا في فرصة قتل المباراة بعدما تلقت (بارالويلو) عرضية داخل المنطقة لتسدد كرة أرضية مباشرة اصطدمت بالقائم.المصدر : كورة