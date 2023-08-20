مباحثات عراقية - تركية في أنقرة للشروع بـ

2023/08/20 | 18:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الأحد، عن إجرائها مباحثات "مهمة" مع نظيرتها التركية حول طريق التنمية، حيث استعرض الجانبان أهمية وحجم واستدامة المشروع.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه من المقرر أن تمهد تلك المباحثات، التي جرت بحضور ممثل السفارة العراقية لدى أنقرة أركان البياتي، لاتفاقات ثنائية مرتقبة بإشراف من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبين بيان وزارة النقل، أن وفدا عراقيا فنيا من وزارة النقل برئاسة مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد، يونس الكعبي، رفقة ممثل الشركة الإيطالية الاستشارية، زار العاصمة التركية أنقرة، وأجرى مباحثات مهمة وموسعة مع مسؤولي وزارة النقل التركية، بشأن مشروع طريق التنمية واهميته الاقتصادية للعراق وتركيا ودول المنطقة والعالم.

وأضاف البيان، ان اللقاء بين الجانبين استهل بكلمة ترحيبية من مدير دائرة السكك الحديد التركية حسن بيزوك بالوفد العراقي، قبل ان يستعرض مجموع اطوال السكك الحديد في تركيا، وعزم دائرته تطوير عمليات الشحن والنقل السككي مع العراق والعالم.

وأكد المسؤول التركي في كلمته، ان حكومة بلاده تولي مشروع طريق التنمية أهمية كبيرة، كما ترغب في تقديم كافة انواع الدعم، بما يشمل الإنشاءات والدورات والأنظمة وغيرها في قطاع السكك الحديد.

وزاد البيان، ان الوفد العراقي استعرض أهمية وحجم واستدامة المشروع، الذي يشرف عليه بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كما قدم الوفد الى الجانب التركي الدراسات الخاصة بالطريق.

وأكد البيان، أن الكعبي استعرض جميع مراحل المشروع الرئيسية، إلى جانب تقديم عرض فني عام، شمل حجوم الاستيعاب والتشغيل والمعايير والمواصفات وعدد المحطات وأنواعها، إضافة الى نظام الاشارات والاتصالات.

وتابع البيان، أن الكعبي بحث مع نظيره التركي عملية الربط بين البلدين بما تشتمل عليه تلك العملية من ارتفاع واحداثيات، وايضا استعراض المناسيب الحالية والمسح الطبوغرافي وتحريات التربة في تلك المنطقة.

وأشار البيان الى ان الوفد العراقي اتفق مع الجانب التركي على إجراء زيارة ميدانية الى نقطة الربط بين البلدين والتي تقع في فيشخابور، مشيرا الى ان الوفد دعا الأتراك الى مشاركة مسوحات التربة والدراسات الموقعية بين الجانبين لمواكبة سرعة عمل الجانب العراقي.

وواصل البيان، ان الجانب التركي أكد شروعه بالتحرك السريع لتلبية المواصفات التي عرضت من الوفد العراقي.

كما طالب الوفد العراقي، وفقا للبيان، الجانب التركي بايجاد شبكة سكك حديد تكون ملائمة للنموذج المزمع تنفيذه من قبل الحكومة العراقية.

ونوه، ان الجانب التركي أكد شروعه في مد سكك حديد بطول 133 كم، تربط بين خط السكة الحديث من الحدود العراقية التركية وبين سكك حديد تركيا، الأمر الذي يضمن ربط ميناء الفاو الكبير بأوروبا.

وبحسب البيان، اتفق الجانبان على تحديد آلية عمل مشتركة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتركيز المشترك حول نقطة الربط الحدودية في بلدة فيشخابور.